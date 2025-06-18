Задержанного предпринимателя Карапетяна доставили в СК Армении

Главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна доставили в Следственный комитет Армении, где против него начато уголовное дело. Подробности обвинений не разглашаются, пресс-служба СК комментариев не дает.

Ранее бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви, что вызвало резкую критику премьера Никола Пашиняна. Тот опубликовал в соцсети посты с оскорблениями в адрес духовенства и меценатов. Вчера полиция провела мероприятия у дома бизнесмена в Ереване, задержав несколько человек.