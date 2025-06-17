Спецназ окружил дом бизнесмена Карапетяна в Ереване после его слов в защиту Армянской церкви
Главу группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна пытаются задержать в Ереване
Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин
В Ереване сотрудники спецподразделений МВД попытались задержать известного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. Поводом для визита силовиков стало его недавнее заявление в защиту Армянской апостольской церкви. Однако реализовать операцию не удалось — дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой.
«Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ?» — заявил он.
Сразу после начала конфликта рядом с домом Карапетяна начали собираться люди. По сообщениям с места событий, именно они стали живым щитом, не допустив прохождения силовиков. Попытка задержания произошла спустя всего несколько часов после того, как Карапетян высказался о происходящем вокруг церкви.
«Во имя святынь армянского народа буду бороться всегда, где бы я ни был и что бы ни случилось. Я не позволю кому-либо попирать наши святыни ради своих корыстных целей», — подчеркнул Карапетян.
Самвел давно известен в Армении как крупный благотворитель. Он вкладывает значительные средства в развитие страны — строит школы, детские сады, культурные и религиозные объекты. Однако власти рассматривают его как фигуру, способную оказывать политическое влияние, особенно на фоне усиливающегося недовольства действиями премьер-министра Никола Пашиняна.
«Армения и её законы — это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту», — прокомментировал данные события премьер.
Ранее Пашинян заявил, что Армения не хочет отказываться от российских войск. Он отметил, что приоритетом для его страны сейчас является достижение долгосрочного мира и стабильности со своими соседями. После того, как армянский парламент принял решение о начале членства в ЕС, с союзом началось прочное взаимодействие, однако политика Еревана, по словам Пашиняна, находится в балансе, поэтому государство будет поддерживать отношения с обеими сторонами.