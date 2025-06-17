Спецназ окружил дом бизнесмена Карапетяна в Ереване после его слов в защиту Армянской церкви

В Ереване сотрудники спецподразделений МВД попытались задержать известного бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна. Поводом для визита силовиков стало его недавнее заявление в защиту Армянской апостольской церкви. Однако реализовать операцию не удалось — дом предпринимателя оперативно окружили сотни граждан, не позволившие увести его силой.

«Какое мнение у меня должно быть, если маленькая группа, забыв историю Армении, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Церковь, на армянский народ?» — заявил он.

Сразу после начала конфликта рядом с домом Карапетяна начали собираться люди. По сообщениям с места событий, именно они стали живым щитом, не допустив прохождения силовиков. Попытка задержания произошла спустя всего несколько часов после того, как Карапетян высказался о происходящем вокруг церкви.

«Во имя святынь армянского народа буду бороться всегда, где бы я ни был и что бы ни случилось. Я не позволю кому-либо попирать наши святыни ради своих корыстных целей», — подчеркнул Карапетян.

Самвел давно известен в Армении как крупный благотворитель. Он вкладывает значительные средства в развитие страны — строит школы, детские сады, культурные и религиозные объекты. Однако власти рассматривают его как фигуру, способную оказывать политическое влияние, особенно на фоне усиливающегося недовольства действиями премьер-министра Никола Пашиняна.

«Армения и её законы — это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту», — прокомментировал данные события премьер.