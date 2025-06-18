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18 июня, 08:38

Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Бизнесмена Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Бизнесмен Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Бизнесмен Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Бизнесмену из России Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к насильственному захвату власти в Армении. По словам его адвоката, власти намерены заключить предпринимателя под стражу.

Следственные действия связаны с его публичной поддержкой Армянской апостольской церкви, которая подвергается критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее, 17 июня, в доме Карапетяна был проведён обыск, после которого он и его брат Карен Карапетян были доставлены в полицию. Позднее Карен и его сын покинули здание главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Самвел Карапетян сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения
Самвел Карапетян сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения

Напомним, что накануне попытка задержать известного армянского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна провалилась. Спецназ МВД не смог осуществить задержание, так как у дома предпринимателя собрались сотни его сторонников, которые воспрепятствовали действиям правоохранительных органов.

Алиса Хуссаин
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