Самвел Карапетян сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения
Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин
Самвел Карапетян добровольно сдался полиции в Ереване, стремясь предотвратить столкновение между правоохранительными органами и своими сторонниками. Об этом сообщили очевидцы событий. После Карапетян отправился в СНБ Армении.
Обыски у главы группы «Ташир» были проведены после того, как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь. Однако задержать российского бизнесмена не удалось из-за вмешательства его сторонников. В связи с этим Генпрокуратуру Армении призвали привлечь к ответственности тех, кто совершил попытку незаконного задержания Карапетяна.
Напомним, что попытка задержания видного армянского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, предпринятая спецподразделениями МВД в Ереване накануне вечером, завершилась неудачей. Силовиков остановили сотни соратников, которые собрались у дома предпринимателя и «дали отпор» представителям правопорядка.