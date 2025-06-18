Самвел Карапетян сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения

Самвел Карапетян добровольно сдался полиции в Ереване, стремясь предотвратить столкновение между правоохранительными органами и своими сторонниками. Об этом сообщили очевидцы событий. После Карапетян отправился в СНБ Армении.

Обыски у главы группы «Ташир» были проведены после того, как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь. Однако задержать российского бизнесмена не удалось из-за вмешательства его сторонников. В связи с этим Генпрокуратуру Армении призвали привлечь к ответственности тех, кто совершил попытку незаконного задержания Карапетяна.