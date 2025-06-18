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18 июня, 07:39

Самвел Карапетян сам вышел к силовикам, чтобы предотвратить столкновения

Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Самвел Карапетян. Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Самвел Карапетян добровольно сдался полиции в Ереване, стремясь предотвратить столкновение между правоохранительными органами и своими сторонниками. Об этом сообщили очевидцы событий. После Карапетян отправился в СНБ Армении.

Обыски у главы группы «Ташир» были проведены после того, как он публично поддержал Армянскую апостольскую церковь. Однако задержать российского бизнесмена не удалось из-за вмешательства его сторонников. В связи с этим Генпрокуратуру Армении призвали привлечь к ответственности тех, кто совершил попытку незаконного задержания Карапетяна.

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Напомним, что попытка задержания видного армянского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, предпринятая спецподразделениями МВД в Ереване накануне вечером, завершилась неудачей. Силовиков остановили сотни соратников, которые собрались у дома предпринимателя и «дали отпор» представителям правопорядка.

Ольга Сливченко
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