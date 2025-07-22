Антироссийские высказывания представителей НАТО и европейских чиновников считают тревожным сигналом в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, — это, наверное, для любого нормального <...> человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», — констатировал он.

Глава МИД РФ напомнил, что агенты Киева, науськиваемые кураторами в европейских правительствах, стремятся продолжать провокации и теракты в отношении гражданских объектов и мирных россиян. Безусловно они будут получать достойный отпор, а Россия добьётся всех целей, которые ЕС пытается заблокировать руками киевского режима, резюмировал Лавров.