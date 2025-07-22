Тревожные поползновения: Лавров высказался об антироссийском курсе Европы и НАТО
Лавров: Москва считает тревожными сигналами антироссийские заявления НАТО и ЕС
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Антироссийские высказывания представителей НАТО и европейских чиновников считают тревожным сигналом в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.
«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, — это, наверное, для любого нормального <...> человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», — констатировал он.
Глава МИД РФ напомнил, что агенты Киева, науськиваемые кураторами в европейских правительствах, стремятся продолжать провокации и теракты в отношении гражданских объектов и мирных россиян. Безусловно они будут получать достойный отпор, а Россия добьётся всех целей, которые ЕС пытается заблокировать руками киевского режима, резюмировал Лавров.
В ходе той же пресс-конференции Сергей Лавров назвал позицию Европы по отношении к России «международным оборзением». Диломат напомнил, что европейские лидеры пытаются замести все острые проблемы собственных стран под коврик мнимой «российской угрозы» и под этим же предлогом направляют все имеющиеся у них средства и налоги населения на милитаризацию.