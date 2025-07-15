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15 июля, 12:27

Лавров: Россия справляется с введёнными санкциями и не боится новых

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия прекрасно справляется с многочисленными санкциями со стороны Запада, поэтому новые угрозы об ужесточении ограничений Москву не пугают. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

«И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», — подчеркнул российский дипломат.

Лавров отреагировал на ультиматум Трампа о 50 днях на решение украинского конфликта
Лавров отреагировал на ультиматум Трампа о 50 днях на решение украинского конфликта

Напомним, 14 июля глава Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением, которое предварительно широко разрекламировали по всему миру. Он пригрозил ввести пошлины против России, если в течение 50 дней конфликт с Украиной не будет разрешён, а также пообещал поставить Киеву новые системы ПВО. Западные СМИ тут же написали, что американский лидер загнал себя в угол такими угрозами и только усугубил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине.

Татьяна Миссуми
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