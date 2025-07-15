Лавров: Россия справляется с введёнными санкциями и не боится новых

Россия прекрасно справляется с многочисленными санкциями со стороны Запада, поэтому новые угрозы об ужесточении ограничений Москву не пугают. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.