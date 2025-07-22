Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «международным оборзением» отношение к России в современной Европе. Соответствующее заявление министр сделал в ходе пресс-конференции по завершению переговоров в Москве с мозамбикской коллегой Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

«Сейчас, когда Европа остервенела, другого слова подобрать не могу, даже напрашивается каламбур — они сейчас являются частью «международного оборзения» по отношению к Российской Федерации. Всячески «заводят» свои народы, внушают им в духе геббельсовской пропаганды, что Россия — это извечный враг, экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот нападёт на Европу», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства РФ.

Под такой нарратив власти большинства европейских государств пытаются заставить собственных граждан забыть про социальные проблемы, кризис в экономике, деиндустриализацию, которая наблюдается как в Германии, так и в других европейских государствах. Все имеющиеся силы и средства, и в первую очередь налоги, лидеры ЕС предлагают направить на вооружение Европы, отметил Лавров.

Дипломат назвал нынешнее состояние отношений с Европой печальным. Лавров подчеркнул важность помнить уроки истории, из которых явно не сделали вывод нынешние поколения немцев, французов и других европейских народов. Потомки преступников не обязаны нести ответ за преступления предков, но это справедливо только в том случае, если сыновья и внуки осознали прегрешения и преступную суть Третьего рейха, который был бесповоротно осуждён в ходе Нюрнбергского трибунала. Однако потомки тех немцев сейчас начинают изъявлять претензии в духе четвёртого рейха, что наводит на тревожные мысли о недопустимости возрождения нацизма, констатировал министр.

«Народы европейских стран, в том числе и здоровая часть немецкого народа, это прекрасно понимают», — считает Лавров.