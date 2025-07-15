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15 июля, 13:28

Лавров: НАТО споткнулась об Украину во время продвижения на восток

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

НАТО «споткнулась» об Украину во время продвижения на восток, но всё ещё делает вид, что доведёт дело до конца. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.

Глава российской дипломатии не считает новым витком напряжённости призыв США к союзникам определиться по вопросу помощи Тайваню в случае конфликта и учения в Австралии. По его оценке, это новая фаза так называемых «индо-тихоокеанских стратегий», которые заключаются в стремлении НАТО в продвижении своей инфраструктуры на востоке. В него входит также создание альянсов «с ядерной начинкой», как, например, AUKUS.

«Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца», — разъяснил Лавров.

Глава МИДа на брифинге затронул и ультиматум президента США Дональда Трампа о 50 днях на урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Москва пытается понять, что стоит за этим требованием.

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Андрей Бражников
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