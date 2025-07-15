Лавров: НАТО споткнулась об Украину во время продвижения на восток

НАТО «споткнулась» об Украину во время продвижения на восток, но всё ещё делает вид, что доведёт дело до конца. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.

Глава российской дипломатии не считает новым витком напряжённости призыв США к союзникам определиться по вопросу помощи Тайваню в случае конфликта и учения в Австралии. По его оценке, это новая фаза так называемых «индо-тихоокеанских стратегий», которые заключаются в стремлении НАТО в продвижении своей инфраструктуры на востоке. В него входит также создание альянсов «с ядерной начинкой», как, например, AUKUS.

«Весь этот процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток: они хотели поглотить Украину, споткнулись, но продолжают делать вид, что обязательно доведут дело до конца», — разъяснил Лавров.