«Антироссийский чемпион»: Мерц готовит Германию к войне
Обозреватель Умеренков: Мерц готовит Германию к войне против России
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне против России, подчеркнул обозреватель kp.ru Евгений Умеренков, изучив последние заявления главы немецкого правительства и его министров. В частности, он обратил внимание на слова политика о готовности взять на себя лидерские роли в деле противостояния ЕС и РФ.
Именно после этих слов министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат», подчеркнул эксперт. Причём, по его словам, подобные заявления в Германии уже звучали, когда Адольф Гитлер пытался оправдать нападение на СССР.
«В Европе — новый антироссийский чемпион, по сравнению с которым глава евродипломатии, эстонка Кая Каллас, скоро покажется тихим лесным ландышем», — сыронизировал обозреватель.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что политика ЕС в отношении Украины провалилась из-за главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, канцлер ФРГ прикинул сроки вступления Украины в Евросоюз. А в это время оппозиция обрушилась на Мерца из-за направляемых Киеву миллиардов.