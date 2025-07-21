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21 июля, 08:10

«Антироссийский чемпион»: Мерц готовит Германию к войне

Обозреватель Умеренков: Мерц готовит Германию к войне против России

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне против России, подчеркнул обозреватель kp.ru Евгений Умеренков, изучив последние заявления главы немецкого правительства и его министров. В частности, он обратил внимание на слова политика о готовности взять на себя лидерские роли в деле противостояния ЕС и РФ.

Именно после этих слов министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат», подчеркнул эксперт. Причём, по его словам, подобные заявления в Германии уже звучали, когда Адольф Гитлер пытался оправдать нападение на СССР.

«В Европе — новый антироссийский чемпион, по сравнению с которым глава евродипломатии, эстонка Кая Каллас, скоро покажется тихим лесным ландышем», — сыронизировал обозреватель.

Стало известно, как Мерц убедил Трампа внезапно сменить позицию по Украине
Стало известно, как Мерц убедил Трампа внезапно сменить позицию по Украине

Ранее Фридрих Мерц заявил, что политика ЕС в отношении Украины провалилась из-за главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, канцлер ФРГ прикинул сроки вступления Украины в Евросоюз. А в это время оппозиция обрушилась на Мерца из-за направляемых Киеву миллиардов.

Борис Эльфанд
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