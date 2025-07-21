«Антироссийский чемпион»: Мерц готовит Германию к войне

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовит свою страну к войне против России, подчеркнул обозреватель kp.ru Евгений Умеренков, изучив последние заявления главы немецкого правительства и его министров. В частности, он обратил внимание на слова политика о готовности взять на себя лидерские роли в деле противостояния ЕС и РФ.