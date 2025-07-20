Стало известно, как Мерц убедил Трампа внезапно сменить позицию по Украине

«Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины» , — заявил глава немецкой дипломатии.

По его словам, решение американского лидера о поставках оружия ВСУ во многом связано с усилиями Мерца. Министр заметил, что канцлер лично поднимал данный вопрос на саммите G7 и переговорах в Белом доме, говоря, что «сейчас Соединённые Штаты очень нужны». Он призвал радоваться столь конструктивным контактам между Мерцем и Трампом, а также тому, что к голосу ФРГ в Вашингтоне снова начали прислушиваться.