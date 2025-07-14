Немецкая армия будет готова к боевым действиям против российских войск в случае агрессии против страны-члена НАТО. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Financial Times.

«Я всегда был убеждён, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — сказал глава Минобороны.

По его словам, такое заявление призвано продемонстрировать, что Германия стремится к мирным отношениям, но не позволит себе быть воспринятой как слабая и беззащитная страна. Писториус добавил, что ранее восточный фланг НАТО защищали Великобритания, США и Франция. Сейчас же, когда «в защите нуждаются» Литва, страны Балтии и Польша, Германия должна внести свой вклад.

Министр обороны ФРГ также подчеркнул, что Берлин готов дать отпор в случае, если политика сдерживания окажется неэффективной и «Россия решится на нападение».

Напомним, европейские политики в последнее время часто заявляют, что Россия якобы готовится напасть на Европу. Однако высказывалось и противоположное мнение — что это НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану. По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США. Антироссийскую истерику эксперты объясняют именно подготовкой к нападению на Россию.