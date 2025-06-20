Решение за США: НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану

НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану, не исключает политолог Владимир Киреев. По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США.

В интервью РИА «ФедералПресс» эксперт отметил, что западные союзники Украины действуют в рамках единой стратегии расширения зоны конфликта, в том числе на территорию Ирана. При этом США играют ведущую роль в глобальной политической операции и на данный момент балансируют между разными интересами.

Так, в отношении Украины они изначально планировали поддерживать Россию. В то же время, несмотря на заявления о намерении прекратить поддержку Израиля и заключить выгодную сделку с Ираном, американцы продолжают действовать против Исламской Республики. Есть вероятность, что США вмешаются в военные действия на стороне еврейского государства.

В случае начала боевых действий США автоматически включатся в операцию и по Украине, поскольку эти ситуации тесно связаны и представляют собой два фронта одной большой кампании по укреплению гегемонии западного блока. Однако если американцы окончательно решат поддержать военную кампанию против Ирана, то существует высокая вероятность, что они также поддержат ЕС и НАТО в конфликте против России.

«Мы можем увидеть не только военную операцию против Ирана, но и военные действия НАТО против России, которые могут происходить не на территории Украины, а на территории самой России...» — подчеркнул собеседник агентства.