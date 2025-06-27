«Геополитическая игра»: Антироссийскую истерику НАТО объяснили подготовкой к нападению на РФ
Военный эксперт Селиванов: США и Европа готовятся напасть на Россию
НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
НАТО готовится напасть на Россию, этим и объясняется риторика военного блока, направленная против нашей страны, полагает политический и военный обозреватель Юрий Селиванов. Он обратил внимание, что представители альянса регулярно делают заявления, мол, это РФ готовится к агрессии против них.
«Почему они говорят сейчас постоянно о том, что Россия нападёт не завтра, не послезавтра с утра, а где-то там в 2027-2029 году? Да потому что подразумевается, что это они нападут», — цитирует эксперта kp.ru.
В эфире радио «Комсомольская правда» он выразил уверенность, что в основе политики НАТО сегодня лежит необходимость объяснить простым гражданам, почему нужно наращивать военный бюджет и покупать оружие у США, как того требует президент Дональд Трамп.
«Вот так и появляется угроза «ужасной России». И эта игра только начинается. Большая геополитическая игра», — заключил обозреватель.
Ранее политолог заявил, что НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану. По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США. Кроме того, подводя итоги саммита в Гааге, эксперт подчеркнула, что НАТО готовится к прямой конфронтации.