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Регион
27 июня, 07:34

«Договорнячок» отменяется: НАТО заподозрили в подготовке к войне с Россией

Политолог Пинчук: НАТО увеличивает расходы на оборону для войны с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

НАТО готовится к войне с Россией, заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, подводя итоги саммита военного блока в Гааге. Он подчеркнул, что лидерам ЕС и генсеку альянса Марку Рютте удалось задобрить президента США Дональда Трампа и убедить его не выходить из военного блока.

«Лесть — это инструмент. Достаточно вспомнить предвыборные заявления Трампа и поствыборные тоже, где он фактически заявлял о том, что Америка выходит из Европы. <...> К сожалению, эта лесть достигает своего результата», — отметил политолог.

Трамп поклялся, что Россия не нападёт на НАТО, пока он у власти
Трамп поклялся, что Россия не нападёт на НАТО, пока он у власти

По его словам, Трамп сохранит ключевую роль США в жизни НАТО, при этом сам альянс будет наращивать военный бюджет, который в итоге будет направлен против России. Эксперт призвал не расслабляться и не верить в так называемый «договорнячок».

«Почему нужны эти затраты? Потому что запасы поиздержались. Необходимо, с точки зрения НАТО, наращивать производство. А куда уходят результаты этого производства? На войну с Россией», — заключил обозреватель.

Названа астрономическая сумма, в которую миру обойдётся война НАТО и России
Названа астрономическая сумма, в которую миру обойдётся война НАТО и России

Ранее политолог заявил, что НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану. По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США. Кроме того, подводя итоги саммита в Гааге, эксперт подчеркнула, что НАТО готовится к прямой конфронтации.

Борис Эльфанд
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