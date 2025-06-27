«Договорнячок» отменяется: НАТО заподозрили в подготовке к войне с Россией
Политолог Пинчук: НАТО увеличивает расходы на оборону для войны с Россией
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НАТО готовится к войне с Россией, заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, подводя итоги саммита военного блока в Гааге. Он подчеркнул, что лидерам ЕС и генсеку альянса Марку Рютте удалось задобрить президента США Дональда Трампа и убедить его не выходить из военного блока.
«Лесть — это инструмент. Достаточно вспомнить предвыборные заявления Трампа и поствыборные тоже, где он фактически заявлял о том, что Америка выходит из Европы. <...> К сожалению, эта лесть достигает своего результата», — отметил политолог.
По его словам, Трамп сохранит ключевую роль США в жизни НАТО, при этом сам альянс будет наращивать военный бюджет, который в итоге будет направлен против России. Эксперт призвал не расслабляться и не верить в так называемый «договорнячок».
«Почему нужны эти затраты? Потому что запасы поиздержались. Необходимо, с точки зрения НАТО, наращивать производство. А куда уходят результаты этого производства? На войну с Россией», — заключил обозреватель.
Ранее политолог заявил, что НАТО может напасть на Россию вслед за атакой Израиля по Ирану. По его словам, конфликты на Ближнем Востоке и на Украине — это два театра боевых действий одной большой военной кампании, в которой всё зависит от решения США. Кроме того, подводя итоги саммита в Гааге, эксперт подчеркнула, что НАТО готовится к прямой конфронтации.