НАТО готовится к войне с Россией, заявил первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, подводя итоги саммита военного блока в Гааге. Он подчеркнул, что лидерам ЕС и генсеку альянса Марку Рютте удалось задобрить президента США Дональда Трампа и убедить его не выходить из военного блока.

«Лесть — это инструмент. Достаточно вспомнить предвыборные заявления Трампа и поствыборные тоже, где он фактически заявлял о том, что Америка выходит из Европы. <...> К сожалению, эта лесть достигает своего результата», — отметил политолог.

По его словам, Трамп сохранит ключевую роль США в жизни НАТО, при этом сам альянс будет наращивать военный бюджет, который в итоге будет направлен против России. Эксперт призвал не расслабляться и не верить в так называемый «договорнячок».

«Почему нужны эти затраты? Потому что запасы поиздержались. Необходимо, с точки зрения НАТО, наращивать производство. А куда уходят результаты этого производства? На войну с Россией», — заключил обозреватель.