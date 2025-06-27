«Готовится к прямой конфронтации»: Подведены итоги саммита НАТО в Гааге

Саммит НАТО в Гааге можно считать поворотным моментом в истории военного блока. Довольно короткое коммюнике и отсутствие стандартных формулировок могут указывать на смену приоритетов. Член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко полагает, что альянс встаёт на путь милитаризации.

«Формат коммюнике говорит сам за себя: 427 слов — самое короткое за 30 лет. НАТО больше не говорит — оно готовится к прямой конфронтации», — подчеркнула политолог.

Основное содержание саммита, по её словам, заключается в обязательстве довести военные расходы стран-участниц до 5% ВВП к 2035 году. Такой курс отражает стратегическую перестройку альянса: от риторики, ориентированной на геополитику, к внутренней мобилизации на случай возможного военного конфликта.

Украина в документе упомянута лишь дважды, но без заявлений о «необратимом членстве» и без конкретных сроков вступления. При этом России не указывается как «агрессор». Данное решение, как отметила эксперт, стало уступкой президенту США Дональду Трампу со стороны стран ЕС, которые опасаются, что американский лидер может поставить под сомнение действие статьи 5 Вашингтонского договора — положения о коллективной обороне.

Собеседница РИА «ФедералПресс» также обратила внимание на разногласия внутри НАТО. США, не рассматривая Россию как непосредственную угрозу, сосредоточены на экономическом и политическом балансе. Однако европейские страны, втянутые в антироссийскую риторику, вынуждены идти на внутреннюю милитаризацию за счёт экономики.