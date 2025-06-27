Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал встречу лидеров НАТО в Гааге как «саммит неуверенности». Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Саммит НАТО в Гааге вместо саммита сплоченности стал «саммитом неуверенности». Для европейских союзников США это означает неуверенность в надёжности стратегической опоры Европы, которую олицетворяет Трамп и Америка как главная держава альянса. Вопрос о том, насколько можно доверять нынешним США, не озвучивался, но ощущение этого вопроса витало в воздухе Гааги», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что для президента США Дональда Трампа это также был «саммит неуверенности». Союзники предпочли бы видеть в Белом доме Камалу Харрис. Они испытывают неприязнь к Трампу, хотя и стараются заручиться его поддержкой. Пушков подчеркнул, что союзники навязывают Трампу Зеленского и пытаются втянуть его в украинскую авантюру. Однако, заметил сенатор, она не принесёт ни победы, ни славы. Эти действия, как он указал, не помогут в отношениях с Ближним Востоком, Китаем или Россией, а лишь создадут препятствия.

Также это был саммит неуверенности всего западного альянса в вопросе поддержки Украины. Трамп не желает обсуждать её вступление в НАТО и явно не намерен выделять новые средства и вооружения, указал Пушков. При этом у европейских стран нет необходимых ресурсов.