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26 июня, 23:28

Пушков назвал саммит НАТО в Гааге «саммитом неуверенности»

Саммит НАТО в Гааге. Обложка © nato.int

Саммит НАТО в Гааге. Обложка © nato.int

Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал встречу лидеров НАТО в Гааге как «саммит неуверенности». Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Саммит НАТО в Гааге вместо саммита сплоченности стал «саммитом неуверенности». Для европейских союзников США это означает неуверенность в надёжности стратегической опоры Европы, которую олицетворяет Трамп и Америка как главная держава альянса. Вопрос о том, насколько можно доверять нынешним США, не озвучивался, но ощущение этого вопроса витало в воздухе Гааги», — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что для президента США Дональда Трампа это также был «саммит неуверенности». Союзники предпочли бы видеть в Белом доме Камалу Харрис. Они испытывают неприязнь к Трампу, хотя и стараются заручиться его поддержкой. Пушков подчеркнул, что союзники навязывают Трампу Зеленского и пытаются втянуть его в украинскую авантюру. Однако, заметил сенатор, она не принесёт ни победы, ни славы. Эти действия, как он указал, не помогут в отношениях с Ближним Востоком, Китаем или Россией, а лишь создадут препятствия.

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Также это был саммит неуверенности всего западного альянса в вопросе поддержки Украины. Трамп не желает обсуждать её вступление в НАТО и явно не намерен выделять новые средства и вооружения, указал Пушков. При этом у европейских стран нет необходимых ресурсов.

Для Зеленского саммит НАТО в Гааге стал «саммитом уверенности», но не в положительном смысле. Это выразилось в уверенности в том, что всё движется не в том направлении, которое ему нужно. Украинская тематика оказалась «на обочине».

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Напомним, на саммите Владимира Зеленского позвали только на неформальный ужин с лидерами НАТО, а во время группового фото его поставили подальше от Дональда Трампа. Тем не менее американский лидер встретился с Зеленским, после чего отступил от своих заявлений об урегулировании украинского конфликта за 24 часа. В итоговом коммюнике саммита речи о членстве Украины в НАТО уже не шло.

Лия Мурадьян
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