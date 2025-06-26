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26 июня, 11:43

Белый дом опубликовал видео с Трампом на саммите НАТО под песню «Hey Daddy»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Белый дом опубликовал видеоролик, на котором президент США Дональд Трамп прилетает в Гаагу на саммит НАТО под песню «Hey Daddy» («Привет, папочка») R&B-музыканта Usher. Видео с надписью «Папочка дома» появилось в соцсетях администрации главы Штатов.

Дональд Трамп в Гааге под трек «Hey Daddy». Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / whitehouse

На опубликованных кадрах американский лидер спускается по трапу из самолёта, надевает свою фирменную кепку с принтом USA и проезжает мимо встречающих людей. Кроме того, в ролик добавили нарезку его работы на саммите, госсекретаря Штатов Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета и генсека НАТО Марка Рютте.

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Выбор композиции может быть неслучаен. Дело в том, что Марк Рютте комментировал речь американского президента, в которой тот использовал крепкое словцо, и назвал Трампа «папочкой». Это не прошло мимо журналистов и те спросили главу США об их с генсеком НАТО взаимоотношениях. Тот сказал, что Рютте, видимо, испытывает к нему немалую симпатию.

Юрий Лысенко
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