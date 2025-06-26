Белый дом опубликовал видео с Трампом на саммите НАТО под песню «Hey Daddy»

На опубликованных кадрах американский лидер спускается по трапу из самолёта, надевает свою фирменную кепку с принтом USA и проезжает мимо встречающих людей. Кроме того, в ролик добавили нарезку его работы на саммите, госсекретаря Штатов Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета и генсека НАТО Марка Рютте.

Выбор композиции может быть неслучаен. Дело в том, что Марк Рютте комментировал речь американского президента, в которой тот использовал крепкое словцо, и назвал Трампа «папочкой». Это не прошло мимо журналистов и те спросили главу США об их с генсеком НАТО взаимоотношениях. Тот сказал, что Рютте, видимо, испытывает к нему немалую симпатию.