Трамп опубликовал видео полёта бомбардировщиков под музыку «Бомби, бомби Иран»
Трамп опубликовал в соцсетях видео с песней «Бомбить Иран»
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Американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсетях провокационный ролик с кадрами бомбардировки Ирана, которые сопровождались песней «Bomb Iran» (Бомбить Иран). Данная композиция является кавером 1961 года на хит «Barbara Ann» от The Beach Boys.
Кадры, которыми поделился в соцсети Трамп. Видео © Truth Social / Donald J. Trump
Под энергичную музыку показаны кадры ударов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit по иранским ядерным объектам. В песне также звучат следующие слова: «Пошёл к мечети, брошу пару камней, скажи аятолле — упрячу тебя в гроб! Бомбить Иран».
Ранее иранский журналист сообщил, что, несмотря на нарастающее напряжение на Ближнем Востоке, Тегеран живёт своей обычной жизнью. Магазины, кафе и государственные учреждения остаются открытыми. Жители мегаполиса оказывают широкую поддержку национальным вооружённым силам, считая текущие события битвой за честь и суверенитет страны.