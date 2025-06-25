Трамп опубликовал видео полёта бомбардировщиков под музыку «Бомби, бомби Иран»

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в соцсетях провокационный ролик с кадрами бомбардировки Ирана, которые сопровождались песней «Bomb Iran» (Бомбить Иран). Данная композиция является кавером 1961 года на хит «Barbara Ann» от The Beach Boys.

Кадры, которыми поделился в соцсети Трамп. Видео © Truth Social / Donald J. Trump

Под энергичную музыку показаны кадры ударов стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit по иранским ядерным объектам. В песне также звучат следующие слова: «Пошёл к мечети, брошу пару камней, скажи аятолле — упрячу тебя в гроб! Бомбить Иран».