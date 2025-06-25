Доклад разведки США об ударах по Ирану омрачил триумф Трампа на саммите НАТО в Гааге
NYT: Утечка доклада Пентагона сорвала триумф Трампа на саммите НАТО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп рассчитывал на успешное завершение саммита НАТО в Гааге после серии авиаударов по иранским ядерным объектам и объявления о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем. Однако утечка секретного доклада американской разведки внесла значительные коррективы в ход событий, сообщает The New York Times.
Разглашение материалов разведуправления Пентагона произошло спустя несколько часов после прибытия главы Соединённых Штатов в Нидерланды. Документ вызвал сомнения в достоверности утверждений Трампа о полной ликвидации ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры.
Особое значение этому инциденту придаёт тот факт, что анализ был подготовлен в самом Пентагоне — ведомстве, ответственном за проведение операций на территории Ирана. В итоге ожидания американского лидера относительно укрепления международного имиджа были существенно подорваны.
Ранее республиканец обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытках дискредитации ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. По его мнению, СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории».