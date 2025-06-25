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25 июня, 04:59

Доклад разведки США об ударах по Ирану омрачил триумф Трампа на саммите НАТО в Гааге

NYT: Утечка доклада Пентагона сорвала триумф Трампа на саммите НАТО

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп рассчитывал на успешное завершение саммита НАТО в Гааге после серии авиаударов по иранским ядерным объектам и объявления о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем. Однако утечка секретного доклада американской разведки внесла значительные коррективы в ход событий, сообщает The New York Times.

Разглашение материалов разведуправления Пентагона произошло спустя несколько часов после прибытия главы Соединённых Штатов в Нидерланды. Документ вызвал сомнения в достоверности утверждений Трампа о полной ликвидации ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры.

Особое значение этому инциденту придаёт тот факт, что анализ был подготовлен в самом Пентагоне — ведомстве, ответственном за проведение операций на территории Ирана. В итоге ожидания американского лидера относительно укрепления международного имиджа были существенно подорваны.

Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО в белой кепке с надписью USA
Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО в белой кепке с надписью USA

Ранее республиканец обвинил телеканал CNN и газету New York Times в попытках дискредитации ударов американских ВВС по иранским ядерным объектам. По его мнению, СМИ объединились, чтобы принизить один из «самых успешных военных ударов в истории».

Тимур Хингеев
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