Доклад разведки США об ударах по Ирану омрачил триумф Трампа на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп рассчитывал на успешное завершение саммита НАТО в Гааге после серии авиаударов по иранским ядерным объектам и объявления о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем. Однако утечка секретного доклада американской разведки внесла значительные коррективы в ход событий, сообщает The New York Times.

Разглашение материалов разведуправления Пентагона произошло спустя несколько часов после прибытия главы Соединённых Штатов в Нидерланды. Документ вызвал сомнения в достоверности утверждений Трампа о полной ликвидации ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры.

Особое значение этому инциденту придаёт тот факт, что анализ был подготовлен в самом Пентагоне — ведомстве, ответственном за проведение операций на территории Ирана. В итоге ожидания американского лидера относительно укрепления международного имиджа были существенно подорваны.