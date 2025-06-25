Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО в белой кепке с надписью USA

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Нидерланды для участия в саммите НАТО с развязанными шнурками и в кепке. Приземление борта главы Белого дома транслировала телерадиокомпания NOS.

Американский лидер появился на трапе самолёта в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками.