Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО в белой кепке с надписью USA
NOS: Трамп прибыл на саммит НАТО в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке
Дональд Трамп. Обложка © X / And We Know
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Нидерланды для участия в саммите НАТО с развязанными шнурками и в кепке. Приземление борта главы Белого дома транслировала телерадиокомпания NOS.
Американский лидер появился на трапе самолёта в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками.
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет участвовать в рабочих дискуссиях саммита НАТО, который проходит в Гааге. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что США, Турция, Словакия и Венгрия выразили нежелание вести диалог с бывшим комиком в рамках альянса.