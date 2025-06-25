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25 июня, 01:41

Трамп прибыл в Гаагу на саммит НАТО в белой кепке с надписью USA

NOS: Трамп прибыл на саммит НАТО в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке

Дональд Трамп. Обложка © X / And We Know

Дональд Трамп. Обложка © X / And We Know

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в Нидерланды для участия в саммите НАТО с развязанными шнурками и в кепке. Приземление борта главы Белого дома транслировала телерадиокомпания NOS.

Американский лидер появился на трапе самолёта в белой кепке с надписью USA и в обуви с развязанными шнурками.

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Сийярто сообщил, что Украина больше не упоминается как будущий член НАТО

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский не будет участвовать в рабочих дискуссиях саммита НАТО, который проходит в Гааге. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что США, Турция, Словакия и Венгрия выразили нежелание вести диалог с бывшим комиком в рамках альянса.

Антон Голыбин
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