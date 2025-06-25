Точка невозврата пройдена: Иранский журналист оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке
Журналист Муаззин: Иран не простит США нарушение своего суверенитета
Иран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MehmetO
Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, жизнь в Тегеране продолжается в обычном режиме: работают магазины, кафе и госучреждения. Как сообщил иранский журналист-международник Хаял Муаззин, жители города массово поддерживают вооружённые силы страны, воспринимая происходящее как борьбу за национальное достоинство.
Иранский журналист Хаял Муаззин о ситуации в Исламской Республике. Видео © Телеканал «Звезда»
По его словам, вечерние улицы Тегерана заполняются людьми, требующими от верховного лидера пересмотра ядерной доктрины — многие считают, что только ядерное оружие способно остановить врага. При этом, как напомнил журналист, после атак США и Израиля на иранские ядерные объекты МАГАТЭ не зафиксировало значительных утечек радиации.
«Ядерная программа Ирана остаётся неприкосновенной и продолжает работать в соответствии с мирным курсом страны», — подчеркнул Муаззин в разговоре с телеканалом «Звезда».
Отвечая на вопрос о возможном ответе Тегерана, журналист заявил, что Иран не простит нарушение своего суверенитета. Среди вариантов реакции — закрытие Ормузского пролива или выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Не исключены и прямые удары по противнику, в том числе через группы сопротивления.
Муаззин убеждён, что конфликт достиг точки невозврата и теперь определяет будущее миропорядка: победа США сохранит однополярную систему, а успех Ирана подорвет влияние Запада в регионе.
«Этот конфликт будет продолжаться. Высший совет национальной безопасности, по моему мнению, обязательным образом примет решение. Ожидается выступление Верховного лидера Ирана. После его выступления всё будет ясно, в какое русло выльется конфликт», — резюмировал он.
Ранее иранские власти приняли решение остановить сотрудничество с МАГАТЭ. До этого Тегеран требовал от агентства проведения расследования американских ударов по ядерным объектам республики. Стоит отметить, что разведка Штатов сомневается в успешности ударов, хотя глава Белого дома настаивает на том, что ядерная программа Ирана была полностью уничтожена — такой диссонанс в официальных позициях может сослужить американскому президенту дурную службу на саммите НАТО в Гааге.