Точка невозврата пройдена: Иранский журналист оценил перспективы конфликта на Ближнем Востоке

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, жизнь в Тегеране продолжается в обычном режиме: работают магазины, кафе и госучреждения. Как сообщил иранский журналист-международник Хаял Муаззин, жители города массово поддерживают вооружённые силы страны, воспринимая происходящее как борьбу за национальное достоинство.

Иранский журналист Хаял Муаззин о ситуации в Исламской Республике. Видео © Телеканал «Звезда»

По его словам, вечерние улицы Тегерана заполняются людьми, требующими от верховного лидера пересмотра ядерной доктрины — многие считают, что только ядерное оружие способно остановить врага. При этом, как напомнил журналист, после атак США и Израиля на иранские ядерные объекты МАГАТЭ не зафиксировало значительных утечек радиации.

«Ядерная программа Ирана остаётся неприкосновенной и продолжает работать в соответствии с мирным курсом страны», — подчеркнул Муаззин в разговоре с телеканалом «Звезда».

Отвечая на вопрос о возможном ответе Тегерана, журналист заявил, что Иран не простит нарушение своего суверенитета. Среди вариантов реакции — закрытие Ормузского пролива или выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Не исключены и прямые удары по противнику, в том числе через группы сопротивления.

Муаззин убеждён, что конфликт достиг точки невозврата и теперь определяет будущее миропорядка: победа США сохранит однополярную систему, а успех Ирана подорвет влияние Запада в регионе.