Альянс трещит по швам: Названы страны, которые ведут НАТО к расколу
Эксперт Перенджиев: Турция и США действуют в своих интересах вне рамок НАТО
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Турция и Соединённые Штаты отстаивают собственные интересы независимо от НАТО. Такое заявление сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По словам эксперта, внутри Североатлантического альянса зреет раскол.
«Можно вспомнить заявления о создании общеевропейской армии, речь шла об армии Евросоюза. Но, например, конфликт Турции с Францией и Грецией называли противостоянием армии Евросоюза и Турции. Получается, что есть НАТО, есть ЕС и есть страны, которые противостоят ЕС, но входят в НАТО. Турция не хочет быть составной частью общеевропейской армии», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.
Перенджиев дополнил, что США и Турция начинают отдаляться от НАТО. Кроме того, спецоперация на Украине (СВО) наносит серьёзный удар по единству альянса. По словам специалиста, указанные страны будут и далее отстаивать свои интересы и отдаляться от остальных.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Германии испугались раскола НАТО из-за предложения Дональда Трампа по Крыму. Политика главы Белого дома в отношении Незалежной поставила Европейский Союз (ЕС) в затруднительное положение.