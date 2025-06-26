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Регион
26 июня, 14:32

Альянс трещит по швам: Названы страны, которые ведут НАТО к расколу

Эксперт Перенджиев: Турция и США действуют в своих интересах вне рамок НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Турция и Соединённые Штаты отстаивают собственные интересы независимо от НАТО. Такое заявление сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По словам эксперта, внутри Североатлантического альянса зреет раскол.

«Можно вспомнить заявления о создании общеевропейской армии, речь шла об армии Евросоюза. Но, например, конфликт Турции с Францией и Грецией называли противостоянием армии Евросоюза и Турции. Получается, что есть НАТО, есть ЕС и есть страны, которые противостоят ЕС, но входят в НАТО. Турция не хочет быть составной частью общеевропейской армии», — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Перенджиев дополнил, что США и Турция начинают отдаляться от НАТО. Кроме того, спецоперация на Украине (СВО) наносит серьёзный удар по единству альянса. По словам специалиста, указанные страны будут и далее отстаивать свои интересы и отдаляться от остальных.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Германии испугались раскола НАТО из-за предложения Дональда Трампа по Крыму. Политика главы Белого дома в отношении Незалежной поставила Европейский Союз (ЕС) в затруднительное положение.

Дарья Нарыкова
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