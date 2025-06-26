Альянс трещит по швам: Названы страны, которые ведут НАТО к расколу

Турция и Соединённые Штаты отстаивают собственные интересы независимо от НАТО. Такое заявление сделал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По словам эксперта, внутри Североатлантического альянса зреет раскол.

Перенджиев дополнил, что США и Турция начинают отдаляться от НАТО. Кроме того, спецоперация на Украине (СВО) наносит серьёзный удар по единству альянса. По словам специалиста, указанные страны будут и далее отстаивать свои интересы и отдаляться от остальных.