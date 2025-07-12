Стало известно, когда Германия намерена передать Украине дальнобойные ракеты

Германия намерена передать Украине первые ракетные системы большой дальности уже к концу текущего месяца. Об этом проинформировал генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны, сообщает ZDF.

Фройдинг, ответственный за координацию поддержки вооружений для Украины, выразил уверенность в том, что данный шаг значительно укрепит украинскую систему противовоздушной обороны.

Соглашение между украинской промышленностью и Минобороны Украины, финансируемое Германией, было подписано 11 июля. Берлин инициировал эту программу ещё в конце мая. Поставки будут продолжаться, достигнув «высокого трёхзначного числа», уточнил немецкий генерал.

Он подчеркнул, что Незалежной необходимы «ракетные системы, способные поражать цели в глубине российской территории: склады, командные пункты, аэродромы и самолёты». По его словам, сейчас идут переговоры о возможной передаче Украине одной или двух систем Patriot, которые Германия планирует закупить у США.