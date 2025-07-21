Жители ФРГ не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца безвозмездно направляет Киеву миллиарды евро с их налогов, но не может найти средства для решения проблем, которые беспокоят немцев. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью телеканалу ARD.

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей», — сказала она.

Политик связала рост популярности АдГ с недовольством граждан приоритетами правительства в распределении бюджетных средств. Она подчеркнула, что её партия выступает за политику, ориентированную на интересы немцев. Сейчас

АдГ продолжает наращивать поддержку в преддверии земельных выборов, выступая против военной помощи Украине и миграционной политики действующего кабинета министров.