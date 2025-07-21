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20 июля, 21:58

На немцев денег нет: Вайдель обрушилась на Мерца из-за направляемых Киеву миллиардов

Вайдель: Граждане ФРГ не понимают, почему Мерц направляет Киеву их миллиарды евро

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель (справа) и канцлер ФРГ Фридрих Мерц (в середине). Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель (справа) и канцлер ФРГ Фридрих Мерц (в середине). Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Жители ФРГ не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца безвозмездно направляет Киеву миллиарды евро с их налогов, но не может найти средства для решения проблем, которые беспокоят немцев. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в интервью телеканалу ARD.

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На всё деньги есть, только не на собственных людей»,сказала она.

Политик связала рост популярности АдГ с недовольством граждан приоритетами правительства в распределении бюджетных средств. Она подчеркнула, что её партия выступает за политику, ориентированную на интересы немцев. Сейчас

АдГ продолжает наращивать поддержку в преддверии земельных выборов, выступая против военной помощи Украине и миграционной политики действующего кабинета министров.

Интервью едва не сорвали активисты «Центра политической красоты», устроившие шумную акцию протеста на противоположном берегу Шпрее. Несмотря на помехи в виде громкой музыки и скандирования, Вайдель довела беседу до конца, назвав протестующих «НПО».

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Сам Фридрих Мерц недавно заявил, что Украина не должна рассчитывать на быстрое вступление в ряды государств – членов ЕС, а Киеву необходимо проявить в этом вопросе терпение. В частности он указал, что Незалежную уж точно не примут в Евросоюз, пока не будет урегулирован конфликт с Российской Федерацией. А парой дней ранее канцлер ФРГ обрушился с критикой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив её в утомительной политике ЕС в отношении Украины.

Юрий Лысенко
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