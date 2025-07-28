Трамп сменил кнут на пряник и предложил России торговлю за прекращение СВО

США могли бы серьёзно нарастить торговлю с Россией, если конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Британии Киром Стармером в Шотландии.

«Я вижу много возможностей для торговли с Россией, у них есть много ценных вещей, например, редкоземельные металлы. Они у них есть почти во всех формах», — сказал глава США.