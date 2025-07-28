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Регион
28 июля, 15:04

Трамп сменил кнут на пряник и предложил России торговлю за прекращение СВО

Трамп: США могут расширить торговлю с РФ при урегулировании конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

США могли бы серьёзно нарастить торговлю с Россией, если конфликт на Украине удастся урегулировать. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Британии Киром Стармером в Шотландии.

«Я вижу много возможностей для торговли с Россией, у них есть много ценных вещей, например, редкоземельные металлы. Они у них есть почти во всех формах», — сказал глава США.

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Напомним, сегодня американский лидер заявил, что сокращает срок, в течение которого готов ожидать соглашения с Москвой по украинскому конфликту. Ранее он предоставил время до конца августа (50 дней), но теперь сократил его до 10-12 дней. При этом Трамп говорит, что любит Россию и её народ, а потому не хотел бы вводить против нашей страны вторичные санкции, но пойдёт на это, если сделки не будет. А ещё глава США сказал, что больше не заинтересован в разговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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Юрий Лысенко
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