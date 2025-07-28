Трамп угрожает с радостью обрушить на Иран новую серию ударов
Трамп: США готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана
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Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Шотландии, заявил о готовности Америки с радостью нанести новые удары по ядерным объектам Ирана. Это произойдёт в том случае, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.
Трамп утверждает, что США ранее ликвидировали ядерный потенциал республики, но теперь Тегеран «может начать всё сначала» и «посылает плохие сигналы».
«Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать всё сначала. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придётся это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью. Иран посылает плохие сигналы. Я вам скажу, для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы, и им не следует этого делать», — заявил американский лидер.
Ранее в зарубежной прессе сообщалось, что США и Европа установили крайний срок для заключения ядерной сделки с Ираном — август. Если к этому времени соглашение не будет достигнуто, Тегеран рискует столкнуться с восстановлением санкций Совбеза ООН, отменённых после заключения ядерной сделки в 2015 году.