Трамп угрожает с радостью обрушить на Иран новую серию ударов

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Шотландии, заявил о готовности Америки с радостью нанести новые удары по ядерным объектам Ирана. Это произойдёт в том случае, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.

«Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать всё сначала. Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придётся это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью. Иран посылает плохие сигналы. Я вам скажу, для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы, и им не следует этого делать», — заявил американский лидер.