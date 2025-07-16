Запад во главе с США установил жёсткий срок для ядерной сделки с Ираном

США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для возобновления ядерной сделки с Ираном. Согласно информации портала Axios, этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между американским госсекретарём Марко Рубио и министрами иностранных дел трёх европейских стран.

Как отмечают источники, если к установленному сроку соглашение не будет достигнуто, Тегеран столкнётся с санкциями Совета Безопасности ООН, которые были сняты после заключения ядерной сделки в 2015 году. Европейские страны готовы запустить соответствующий механизм, что приведёт к значительному ужесточению экономического давления на Иран.