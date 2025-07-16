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16 июля, 00:29

Запад во главе с США установил жёсткий срок для ядерной сделки с Ираном

Axios: США и Европа установили август крайним сроком для ядерной сделки с Ираном

Axios: США и Европа установили август крайним сроком для ядерной сделки с Ираном. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Axios: США и Европа установили август крайним сроком для ядерной сделки с Ираном. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока для возобновления ядерной сделки с Ираном. Согласно информации портала Axios, этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между американским госсекретарём Марко Рубио и министрами иностранных дел трёх европейских стран.

Как отмечают источники, если к установленному сроку соглашение не будет достигнуто, Тегеран столкнётся с санкциями Совета Безопасности ООН, которые были сняты после заключения ядерной сделки в 2015 году. Европейские страны готовы запустить соответствующий механизм, что приведёт к значительному ужесточению экономического давления на Иран.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Особое внимание было уделено нарастанию напряжённости на Ближнем Востоке. Участники встречи осуждили воздушные атаки Израиля на иранскую территорию, рассматривая их как серьёзное нарушение международных норм.

Артём Гапоненко
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