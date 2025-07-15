Трамп решил не отправлять на Украину ракеты, которые США применили для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп планировал передать Украине крылатые ракеты Tomahawk в рамках военной помощи. Тем не менее вооружение не было включено в перечень поставок, сообщает обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.

«Они могут быть развёрнуты позже, если Трамп захочет ещё больше рычагов влияния», — говорится в публикации.

«Томагавк» (так североамериканские индейцы называли боевой топор) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США. Принята на вооружение в 1983 году. Ориентировочная стоимость ракеты в 2017 году составляла 1,9 млн долларов. Ракеты Tomahawk использовались для ударов по Ирану.