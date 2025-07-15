Трамп решил не отправлять на Украину ракеты, которые США применили для ударов по Ирану
WP: Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk
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Президент США Дональд Трамп планировал передать Украине крылатые ракеты Tomahawk в рамках военной помощи. Тем не менее вооружение не было включено в перечень поставок, сообщает обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.
«Они могут быть развёрнуты позже, если Трамп захочет ещё больше рычагов влияния», — говорится в публикации.
«Томагавк» (так североамериканские индейцы называли боевой топор) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Совершает полёт на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США. Принята на вооружение в 1983 году. Ориентировочная стоимость ракеты в 2017 году составляла 1,9 млн долларов. Ракеты Tomahawk использовались для ударов по Ирану.
Напоминаем, что ранее Трамп объявил о достигнутом соглашении с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. В рамках этого заявления США и ЕС согласовали поставки оружия Украине, при этом условия предполагают, что киевская сторона будет их оплачивать. По словам американского лидера, это решение было согласовано на саммите организации в июне. Он пояснил, что Соединённые Штаты предоставляют оружие альянсу, а НАТО, в свою очередь, компенсирует им полную стоимость этих поставок. Также республиканец отметил, что в рамках будущей военной помощи Украине будут направлены батареи Patriot. Некоторые страны передадут Киеву свои системы ПВО этого типа, а США заменят их новыми комплексами, пополнив арсеналы союзников.