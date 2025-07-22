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21 июля, 23:21

В Иране заявили, что готовы к диалогу с США только в непрямых переговорах

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран не готов к прямым переговорам с США

Флаг Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vanchai tan

Флаг Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vanchai tan

Иран в настоящее время не готов к прямым переговорам с Вашингтоном по своей ядерной программе, однако открыт для диалога в непрямом формате. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу Fox News.

«Мы открыты для переговоров, пока не для прямых, если они ведут к взаимовыгодному решению», – подчеркнул Аракчи, отвечая на вопрос о готовности Ирана к прямым контактам с американской администрацией.

Он добавил, что Тегеран «готов к взаимодействию». По словам главы иранского МИД, республика готова принять любые меры по укреплению доверия, необходимые для доказательства мирного характера своей ядерной программы и отсутствия стремления к получению ядерного оружия. Взамен Иран ожидает снятия санкций со стороны западных стран.

«Это взаимовыгодно. И мы готовы к взаимодействию на основе этого. Мы не можем начать прямые переговоры, мы по-прежнему предпочитаем непрямые переговоры», – отметил Аракчи, добавив, что он уполномочен заключить сделку в рамках таких переговоров.

При этом президент США Дональд Трамп недавно заявил об «отчаянной заинтересованности» Ирана в возобновлении переговоров по ядерной программе и готовности Вашингтона к диалогу. В Тегеране указали, что возобновление переговоров с США возможно только при условии готовности Вашингтона к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке.

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Ранее Life.ru писал, что 25 июля в Стамбуле пройдут переговоры Ирана и евротройки. Европейские страны надеются убедить Тегеран предоставить доказательства мирного характера своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.

Юния Ларсон
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