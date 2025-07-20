Путин принял в Кремле советника лидера Ирана для обсуждения важной темы

Президент России Владимир Путин провёл переговоры в Кремле со старшим советником верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Стороны обсудили эскалацию на Ближнем востоке и удары ВВС США по центру обогащения урана в Фордо, ядерному комплексу в Натанзе и объекту в Исфахане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника, верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довёл оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — пояснил он.