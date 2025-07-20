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Регион
20 июля, 13:40

Путин принял в Кремле советника лидера Ирана для обсуждения важной темы

Путин пообщался в Кремле с советником главы Ирана о ситуации на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл переговоры в Кремле со старшим советником верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Стороны обсудили эскалацию на Ближнем востоке и удары ВВС США по центру обогащения урана в Фордо, ядерному комплексу в Натанзе и объекту в Исфахане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника, верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довёл оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — пояснил он.

Песков добавил, что Путин в ходе беседы выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе и на урегулирование вопросов по иранской ядерной программе.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе. 22 июня ВВС США разбомбили иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны сумели договориться о прекращении огня. Тегеран признал, что в результате ударов объектам были нанесены значительные повреждения. А Трамп пригрозил Ирану, что если тот построит новые ядерные объекты, то они будут уничтожены.

Татьяна Миссуми
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