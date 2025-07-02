Власти Ирана признали значительный урон ядерным объектам от ударов США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в результате недавних ударов Соединённых Штатов по ядерным объектам страны были нанесены значительные повреждения. Точная картина происшествия в Фордо пока остаётся неясной, однако известно, что объектам был нанесён серьёзный урон.

«Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьёзно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчёт будет представлен правительству», — заявил он в беседе с CBS News.

В настоящий момент Организация по атомной энергии Ирана проводит тщательную проверку и анализ полученного ущерба. Дипломат отметил, что на данный момент конкретики о разрушениях нет. Правительство определит дальнейшие шаги, когда ему представят итоговый доклад. Далее власти будут решать вопрос о возможном возобновлении работы объектов и их перезапуске.