Власти Ирана признали значительный урон ядерным объектам от ударов США
Глава МИД Ирана Аракчи: Объекты в Фордо понесли значительный урон от ВВС США
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в результате недавних ударов Соединённых Штатов по ядерным объектам страны были нанесены значительные повреждения. Точная картина происшествия в Фордо пока остаётся неясной, однако известно, что объектам был нанесён серьёзный урон.
«Никто точно не знает, что произошло в Фордо. При этом на данный момент мы знаем, что объекты были серьёзно и сильно повреждены. Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчёт будет представлен правительству», — заявил он в беседе с CBS News.
В настоящий момент Организация по атомной энергии Ирана проводит тщательную проверку и анализ полученного ущерба. Дипломат отметил, что на данный момент конкретики о разрушениях нет. Правительство определит дальнейшие шаги, когда ему представят итоговый доклад. Далее власти будут решать вопрос о возможном возобновлении работы объектов и их перезапуске.
Аракчи также подчеркнул, что согласно религиозному указу верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, создание и использование ядерного оружия запрещено в оборонной стратегии Ирана. Это ограничение закреплено фетвой и имеет религиозное основание.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН заявил, что его страна не намерена сворачивать свою мирную ядерную программу. При этом в МАГАТЭ отмечали, что Тегеран способен довольно быстро возобновить обогащение урана. Американские СМИ отмечали, что удары ВВС США по атомным объектам были действительно слабыми.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал жёсткий ответ. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны сумели договориться о прекращении огня. Вашингтон объявил о достижении «перемирия» и полном уничтожении ядерной программы Ирана.