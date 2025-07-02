Президент Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ
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Иран приостанавливает взаимодействие страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Такой указ выпустил президент государства Масуд Пезешкиан, сообщает агентство Tasnim.
«Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в сообщении.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу потери контроля над приблизительно 400 кг урана в Иране. Сообщается, что после авиаударов США, уран был перемещён с иранских объектов, и его текущее местонахождение остаётся неустановленным.