Президент Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ

Иран приостанавливает взаимодействие страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Такой указ выпустил президент государства Масуд Пезешкиан, сообщает агентство Tasnim.

«Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу потери контроля над приблизительно 400 кг урана в Иране. Сообщается, что после авиаударов США, уран был перемещён с иранских объектов, и его текущее местонахождение остаётся неустановленным.