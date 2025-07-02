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2 июля, 02:08

МАГАТЭ: Атака БПЛА повредила транспорт у пруда-охладителя ЗАЭС

ЗАЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

ЗАЭС. Обложка © Wikipedia / Ralf1969

Международное агентство по атомной энергии заявило о повреждении ряда автомобилей у пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в результате атаки, совершённой с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в официальном заявлении организации. Инцидент произошёл на прошлой неделе.

«Команды МАГАТЭ на Запорожской АЭС были проинформированы об атаке беспилотников, в результате которых на прошлой неделе были повреждены несколько транспортных средств у пруда-охладителя этого объекта», — следует из сообщения на сайте МАГАТЭ.

По данным, предоставленным ЗАЭС, в нападении участвовало шесть беспилотников. Один из них врезался в грузовик, причинив повреждения, а другие задели несколько легковых автомобилей. Также сообщается, что спустя час в этом районе упал ещё один дрон, спровоцировав возгорание растительности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя случившееся, заявил, в случае подтверждения информации речь будет идти о «совершенно неприемлемой атаке» вблизи крупной атомной электростанции.

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Ранее Гросси выразил обеспокоенность в связи с утратой контроля над приблизительно 400 килограммами урана в Иране. После авиаударов, нанесённых США, уран был перемещён с иранских объектов, и его текущее местонахождение остаётся неизвестным.

Антон Голыбин
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