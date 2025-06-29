МАГАТЭ сообщило о потерянном уране после атак США на иранские объекты

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил в беседе с телеканалом Fox News, что организация утратила сведения о приблизительно 400 килограммах урана, который ранее находился на иранских объектах. После ударов по ядерной инфраструктуре Тегерана, по его словам, материал был вывезен, однако точное его местонахождение остаётся неизвестным.

Гросси подтвердил, что иранские представители заявили о принятии «мер предосторожности», подразумевающих возможное перемещение урана с объекта. В частности, речь шла о комплексе неподалёку от Исфахана. Тем не менее он уточнил, что агентство не располагает сведениями, позволяющими подтвердить или опровергнуть эту информацию.

По словам гендиректора, среди поражённых объектов оказался Натанз, где зафиксированы значительные разрушения в помещении. Повреждения получил и Исфахан, однако оценить масштабы разрушений затруднительно, поскольку персонал и международные наблюдатели не имеют доступа к этим площадкам.

Гросси согласился, что Иран, обладая ураном, обогащённым до 60%, не располагает средствами для доведения его до оружейного уровня (90%).

«Я бы не стал с этим спорить, потому что 60% — это не 90%, но важнее выяснить, был ли уран перемещен и где он находится. Моя обязанность — отчитаться за каждый грамм урана, который есть в Иране и в любой другой стране», — сказал он, добавив, что расследование не является дискриминационным по отношению к Ирану.