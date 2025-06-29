«Три плюс ещё один»: Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности существования у Ирана тайного ядерного объекта. При этом он не предоставил информации о его предполагаемом местоположении.

«Мы знали, что у Ирана много ядерных объектов, вероятно, три плюс ещё один», — сказал американский лидер в интервью Fox News.

Трамп также полагает маловероятным, что Тегеран смог эвакуировать обогащённый уран, учитывая сложность и опасность подобной операции, прежде чем США предприняли бы какие-либо действия.