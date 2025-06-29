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Регион
29 июня, 15:55

Иран намерен через ООН добиваться от Израиля и США компенсаций за нанесённые удары

Глава МИД Ирана Аракчи призвал ООН признать Израиль и США инициаторами агрессии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с резким призывом к Совету Безопасности ООН. Он потребовал, чтобы действия Тель-Авива и Вашингтона были признаны актами агрессии, и чтобы Совет Безопасности обязал их выплатить Ирану компенсацию за все убытки, понесенные в результате их военных операций. Выдержка из текста письма представлена в его официальном Telegram-канале.

«Настоящим официально требуем СБ ООН признать израильский режим и США инициаторами акта агрессии и официально признать их ответственность за его последствия, в том числе выплату репараций и возмещение ущерба», — говорится в обращении.

Кроме того, Аракчи настаивает на том, чтобы СБ ООН возложил ответственность на стороны, совершившие акт агрессии, и предпринял шаги для предотвращения любых инцидентов подобного рода в будущем.

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Ранее сообщалось, что Иран казнил трёх обвиняемых в шпионаже в пользу «Моссада». Приговор был исполнен в тюрьме «Урмия» провинции Западный Азербайджан. С начала эскалации конфликта с Израилем 13 июня задержано не менее 700 человек, подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.

Ольга Сливченко
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