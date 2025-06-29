Иран намерен через ООН добиваться от Израиля и США компенсаций за нанесённые удары

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с резким призывом к Совету Безопасности ООН. Он потребовал, чтобы действия Тель-Авива и Вашингтона были признаны актами агрессии, и чтобы Совет Безопасности обязал их выплатить Ирану компенсацию за все убытки, понесенные в результате их военных операций. Выдержка из текста письма представлена в его официальном Telegram-канале.