Иран намерен через ООН добиваться от Израиля и США компенсаций за нанесённые удары
Глава МИД Ирана Аракчи призвал ООН признать Израиль и США инициаторами агрессии
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Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с резким призывом к Совету Безопасности ООН. Он потребовал, чтобы действия Тель-Авива и Вашингтона были признаны актами агрессии, и чтобы Совет Безопасности обязал их выплатить Ирану компенсацию за все убытки, понесенные в результате их военных операций. Выдержка из текста письма представлена в его официальном Telegram-канале.
«Настоящим официально требуем СБ ООН признать израильский режим и США инициаторами акта агрессии и официально признать их ответственность за его последствия, в том числе выплату репараций и возмещение ущерба», — говорится в обращении.
Кроме того, Аракчи настаивает на том, чтобы СБ ООН возложил ответственность на стороны, совершившие акт агрессии, и предпринял шаги для предотвращения любых инцидентов подобного рода в будущем.
Ранее сообщалось, что Иран казнил трёх обвиняемых в шпионаже в пользу «Моссада». Приговор был исполнен в тюрьме «Урмия» провинции Западный Азербайджан. С начала эскалации конфликта с Израилем 13 июня задержано не менее 700 человек, подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведкой.