«Без РФ узел не разрубить»: Эксперт раскрыл ценность встречи Путина с главой МИД Ирана
Эксперт Балмасов: Переговоры Путина и Аракчи подтвердили авторитет РФ в мире
Владимир Путин и Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с президентом Владимиром Путиным продемонстрировали значимость российской дипломатии в урегулировании ближневосточных конфликтов. Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока и РСМД Сергей Балмасов.
«То, что именно к нам приехал глава МИД Ирана, а также факт согласования действий Дональда Трампа через Москву и Израиль, показывает нашу ключевую роль в регионе», — подчеркнул Балмасов в разговоре с «Газетой.ru».
Эксперт отметил, что Россия доказала: без её участия невозможно разрешение сложных региональных противоречий и, в частности, — не получится «разрубить ближневосточный узел». По его словам, несмотря на попытки дипломатической изоляции Москвы в связи с украинскими событиями, эскалация на Ближнем Востоке вновь подтвердила востребованность российской позиции на международной арене.