«Без РФ узел не разрубить»: Эксперт раскрыл ценность встречи Путина с главой МИД Ирана

Переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с президентом Владимиром Путиным продемонстрировали значимость российской дипломатии в урегулировании ближневосточных конфликтов. Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока и РСМД Сергей Балмасов.

«То, что именно к нам приехал глава МИД Ирана, а также факт согласования действий Дональда Трампа через Москву и Израиль, показывает нашу ключевую роль в регионе», — подчеркнул Балмасов в разговоре с «Газетой.ru».