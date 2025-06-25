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Регион
25 июня, 13:47

«Без РФ узел не разрубить»: Эксперт раскрыл ценность встречи Путина с главой МИД Ирана

Эксперт Балмасов: Переговоры Путина и Аракчи подтвердили авторитет РФ в мире

Владимир Путин и Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Владимир Путин и Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Переговоры министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с президентом Владимиром Путиным продемонстрировали значимость российской дипломатии в урегулировании ближневосточных конфликтов. Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока и РСМД Сергей Балмасов.

«То, что именно к нам приехал глава МИД Ирана, а также факт согласования действий Дональда Трампа через Москву и Израиль, показывает нашу ключевую роль в регионе», — подчеркнул Балмасов в разговоре с «Газетой.ru».

Эксперт отметил, что Россия доказала: без её участия невозможно разрешение сложных региональных противоречий и, в частности, — не получится «разрубить ближневосточный узел». По его словам, несмотря на попытки дипломатической изоляции Москвы в связи с украинскими событиями, эскалация на Ближнем Востоке вновь подтвердила востребованность российской позиции на международной арене.

Глава МИД Ирана не затрагивал тему ответа на удары США в беседе с Путиным
Глава МИД Ирана не затрагивал тему ответа на удары США в беседе с Путиным

Напомним, что встреча Владимира Путина с главой иранской дипломатии состоялась 23 июня в Кремле на фоне американских ударов по ядерным объектам Исламской Республики. Аббас Аракчи позже назвал встречу замечательной и сказал, что позиция Москвы в отношении конфликта была твёрдой.

Юрий Лысенко
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