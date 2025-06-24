Глава МИД Ирана не затрагивал тему ответа на удары США в беседе с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тема возможного ответа Ирана на действия США не затрагивалась во время переговоров российского лидера Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. По словам пресс-секретаря президента, этот вопрос не поднимался в ходе беседы.

Он также отметил, что ранее иранская сторона неоднократно заявляла о намерении ответить на удары, подчёркивая, что такие заявления звучали на официальном уровне ещё до встречи в Москве.