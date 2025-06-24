Глава МИД Ирана не затрагивал тему ответа на удары США в беседе с Путиным
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тема возможного ответа Ирана на действия США не затрагивалась во время переговоров российского лидера Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. По словам пресс-секретаря президента, этот вопрос не поднимался в ходе беседы.
Он также отметил, что ранее иранская сторона неоднократно заявляла о намерении ответить на удары, подчёркивая, что такие заявления звучали на официальном уровне ещё до встречи в Москве.
Напомним, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Встреча носила скорее символический и коммуникационный характер. В условиях резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке важно было передать друг другу сигналы и получить актуальную информацию. Конкретных решений или договорённостей по итогам переговоров не планировалось.