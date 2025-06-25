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Регион
25 июня, 07:24

«Россия заняла твёрдую позицию»: Глава МИД Ирана назвал замечательными переговоры с Путиным

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что переговоры с Путиным прошли замечательно

Путин и Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Путин и Аракчи. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил полное удовлетворение переговорами с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Кремле 23 июня.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твёрдую позицию в отношении атак США и Израиля», — сказал представитель иранского внешнеполитического ведомства в интервью Al Araby Al Jadeed.

Глава МИД Ирана не затрагивал тему ответа на удары США в беседе с Путиным
Глава МИД Ирана не затрагивал тему ответа на удары США в беседе с Путиным

Напомним, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке президент РФ Владимир Путин провёл встречу с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Кремле. Целью этих контактов было донесение друг до друга важных посланий и получение обновлённы данных о текущей ситуации. Конкретные решения или новые соглашения по результатам этих переговоров не планировались.

Ольга Сливченко
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