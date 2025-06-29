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29 июня, 20:48

Постпред при ООН Иравани: Иран не намерен прекращать обогащение урана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Иран продолжит деятельность по обогащению урана и не намерен её прекращать. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани. В интервью американскому телеканалу CBS он подчеркнул, что Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие мирной атомной программы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Я думаю, что обогащение (урана. — Прим. Life.ru) никогда не прекратится», — заявил Иравани.

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Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования у Ирана секретного ядерного объекта. Американский лидер также выразил сомнения в возможности тайной эвакуации обогащённого урана из-за сложности и опасности такой операции.

Антон Голыбин
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