США угрожают партнёрам России пошлинами и жёстким выбором

Сенатор США Линдси Грэм* заявил, что государствам, поддерживающим Россию, таким как Индия, Китай и Бразилия, придётся сделать выбор между американской экономикой и сотрудничеством с Москвой, иначе их ожидают пошлины. Об этом он сообщил в эфире CBS News.

По словам сенатора, американский лидер Дональд Трамп намерен поставить эти страны перед таким выбором. Грэм* напомнил о возможности введения 500%-ных пошлин, которые, по его мнению, окажут давление на союзников России.

«Китай, Индия и Бразилия покупают нефть, нефтепродукты и другие товары у России. <...> И этот пакет мер, принятый Конгрессом, который мы рассматриваем, даст президенту Трампу возможность ввести 500-процентные пошлины для любой страны, которая помогает России», — заявил Грэм*.

Он отметил, что хозяин Белого дома будет обладать гибкостью в определении размера этих пошлин, вплоть до их обнуления. Сенатор добавил, что США намерены преследовать тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина в бизнесе, и введут дополнительные санкции против самой России, подчеркнув, что в распоряжении Трампа якобы имеется «настоящая кувалда» для прекращения конфликта.

Ранее сенатор Линдси Грэм* призвал общественность следить за информацией об арестованных активах России. Он анонсировал скорое заявление республиканца, которое, по его мнению, будет касаться этой темы. Европейские страны обсуждают возможность использования доходов от этих активов для оказания помощи Украине.