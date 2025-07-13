Сенатор Грэм* призвал отслеживать информацию об арестованных активах России

Американский сенатор Линдси Грэм* анонсировал скорое заявление президента США Дональда Трампа, которое, по его словам, будет касаться России. Об этом политик заявил в интервью CBS News.

Грэм* призвал общественность внимательно следить за новостями, связанными с арестованными российскими активами. Он считает, что заявление хозяина Белого дома может быть непосредственно связано с этой темой. В настоящее время европейские страны обсуждают возможность использования доходов от этих активов для оказания помощи Украине.

Сенатор также упомянул об инициативе министра финансов США, направленной на более активное использование замороженных российских активов. Детали этой инициативы пока не разглашаются, но Грэм* намекнул на её потенциальное значение.

Кроме того, он отметил планы США по продаже значительного количества вооружения европейским странам. По его мнению, эта сделка может оказать положительное влияние на ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось, что 14 июля ожидается заявление Дональда Трампа о возможных санкциях в отношении России и расширении военной поддержки Украине. Однако встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым могла свидетельствовать о другом подходе к стратегии.