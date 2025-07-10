Рубио после встречи с Лавровым рассказал, когда США введут «адские санкции» сенатора-русофоба Грэма*

Президент США Дональд Трамп лично примет решение о введении новых антироссийских санкций. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Он отметил, что это один из возможных вариантов, доступных главе Белого дома в рамках его полномочий, но приоритетом остаётся принятие соответствующего законопроекта Конгрессом.

«Мы работаем с Конгрессом над формулировками законопроекта. Президенту необходима гибкость в определении сроков и механизмов введения санкций, так как это усиливает его позиции в переговорах. Окончательное решение о моменте их введения остаётся за президентом», — заявил Рубио на полях встречи глав МИД стран АСЕАН в Малайзии, где он также провёл переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Госсекретарь добавил, что США предупредили Россию о возможных санкциях и продолжат это делать. По его словам, Трамп разочарован отсутствием прогресса по украинскому урегулированию, а обе палаты Конгресса готовы поддержать новые ограничительные меры.

Ранее, 8 июля, Трамп заявил о готовности рассмотреть законопроект о новых санкциях против России, внесённый в Сенат в апреле. Авторами инициативы стали сенаторы Линдси Грэм* (республиканец от Южной Каролины) и Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута). Документ предполагает, в частности, введение вторичных санкций против стран, торгующих с Россией, а также 500%-ные пошлины на импорт российской нефти, газа, урана и других товаров. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что антироссийские санкции неэффективны и наносят ущерб в первую очередь их инициаторам.