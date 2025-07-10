В МИД РФ рассказали о стратегии на случай введения 500-процентных пошлин от США

Если США всё-таки введут против РФ новые санкции, Москва детально их изучит, однако общей картины они не изменят — Россия не свернёт с независимого поступательного курса, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что действия отдельных представителей Сената США вызывают обеспокоенность, поскольку они явно стремятся подорвать основы для конструктивного взаимодействия двух стран. Убытки от этого понесёт и Вашингтон.

Тем не менее, учитывая уже существующие свыше 30 тысяч санкций против России, появление новых элементов — например, импортных пошлин в размере 500% на российские товары — станет лишь очередным вызовом, который РФ будет вынуждена принять. При этом общую картину такая мера не поменяет.

«Мы умеем работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым суверенным поступательным курсом», — подчеркнул дипломат в разговоре с журналистами.