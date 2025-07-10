В МИД РФ рассказали о стратегии на случай введения 500-процентных пошлин от США
Рябков: Пошлины США в 500% потребуют анализа, но не изменят общую картину
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Если США всё-таки введут против РФ новые санкции, Москва детально их изучит, однако общей картины они не изменят — Россия не свернёт с независимого поступательного курса, несмотря на внешнее давление. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков отметил, что действия отдельных представителей Сената США вызывают обеспокоенность, поскольку они явно стремятся подорвать основы для конструктивного взаимодействия двух стран. Убытки от этого понесёт и Вашингтон.
Тем не менее, учитывая уже существующие свыше 30 тысяч санкций против России, появление новых элементов — например, импортных пошлин в размере 500% на российские товары — станет лишь очередным вызовом, который РФ будет вынуждена принять. При этом общую картину такая мера не поменяет.
«Мы умеем работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым суверенным поступательным курсом», — подчеркнул дипломат в разговоре с журналистами.
Говоря про «отдельных представителей», Рябков, скорее всего, имел в виду сенатора Линдси Грэма*, который и предложил ввести 500-процентные пошлин для стран, торгующих с Россией, но не помогающих Украине. Он уверен, что такие государства примут это как должное и перестанут торговать с РФ. Однако такое вряд ли произойдёт, ведь это абсолютно всем будет невыгодно, на что указывали ранее в российском МИД. Политологи считают, что подобный резкий проект не может не вызвать ответную реакцию со стороны Китая и Индии, которые постоянно заключают торговые сделки с Москвой.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.