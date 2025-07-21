Среди источников финансирования сенатора Линдси Грэма*, известного антироссийской риторикой и поддержкой Украины, числятся Министерство обороны США, а также крупные американские компании, имеющие отношение к ВПК. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал «Военная хроника».

По их данным, парламентарий получал деньги от «главных выгодоприобретателей любой войны, где участвует Америка». В частности, компания Boeing Co. через Political Action Committee с 2019 по 2024 год пожертвовала ему около 55 тысяч долларов. А Минобороны США — 50 тысяч. Также сенатора спонсировали Lockheed Martin и Northrop Grumman. Совокупно за 2015-2016 годы он получил примерно 760 тысяч от оборонных и аэрокосмических корпораций за лоббирование увеличения государственных расходов в сфере ВПК.

«Таким образом, взаимосвязь Линдси Грэма* с военно-промышленным комплексом — это не просто какое-то спонсорство, а целая инфраструктура политического и финансового обмена», — отметили авторы расследования.

Напомним, ранее сенатор США Линдси Грэм* заявил, что государствам, поддерживающим Россию, придётся сделать выбор между американской экономикой и сотрудничеством с РФ, иначе их ожидают пошлины. В частности, его угрозы касались Китая, Индии и Бразилии. Кроме того, политик подчеркнул, что Дональд Трамп злится на Владимира Путина.