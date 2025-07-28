Поддерживает имидж: В России ответили на новый 12-дневный ультиматум Трампа
Сенатор Климов: Новый ультиматум Трампа для РФ нацелен на поддержание его имиджа
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Обозначенные президентом США Дональдом Трампом временные рамки для достижения договорённостей с Россией по украинскому вопросу являются частью стратегии поддержания его публичного образа. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя новый ультиматум Трампа.
«Я думаю, что Трамп мониторит всякие соцсети, а в этих соцсетях враги Трампа говорят, судя по всему, о том, что он подыгрывает Путину, и Трамп, как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику», — подчеркнул сенатор в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, лидер США мог бы с тем же успехом установить срок в 48 часов для урегулирования конфликта. В целом, сенатор выразил скептическое отношение к реалистичности поставленных Трампом условий.
Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что сократит срок для достижения соглашения между Россией и США по Украине. Теперь вместо 50 есть всего 10–12 дней. Об этом Дональд Трамп заявил во время переговоров с британским премьером Киром Стармером, добавив, что «нет смысла ждать». После этого курс доллара взлетел выше 81 рубля, а фондовый рынок РФ вообще упал.