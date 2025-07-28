В западных странах возникла обеспокоенность в связи с результативным продвижением российских войск по всем направлениям специальной военной операции (СВО). В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил о сокращении срока ультиматума для России. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия ведёт наступление по всем фронтам, украинский фронт трещит. Сам Киев к переговорам не способен абсолютно, всё, что он может, — соглашается на обмен военнопленных. Украина хочет остаться таким же неонацистским государством и не хочет никаких реальных переговоров. Всё это вызывает беспокойство на Западе и заставляет Трампа вспоминать о сроках ультиматума», — подчеркнул сенатор в беседе с «Газетой.ru».

По словам Джабарова, Трамп, вероятно, недооценивает тот факт, что с РФ не следует вести диалог, используя язык ультимативных требований. Американскому лидеру следует более реалистично оценивать соотношение сил между такими государствами, как Россия и, к примеру, Израиль.

Подобный тон в разговоре с РФ неприемлем, и такие ультиматумы могут привести к нежелательным последствиям, отметил сенатор. Тот факт, что российский лидер пока не реагирует на подобные заявления, не говорит о боязни Москвы.