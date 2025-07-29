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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 июля, 10:00

В Кремле отреагировали на новые дедлайны Трампа

Песков: Россия продолжает СВО, но стремится к мирному урегулированию конфликта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжает СВО, сохраняя приверженность мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о сокращении сроков для урегулирования по Украине. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия всегда стремилась к мирному решению вопросов.

«Продолжается специальная военная операция. И мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечению наших интересов в ходе этого урегулирования», — заявил Песков.

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Напомним, что вчера американский лидер заявил, что сокращает срок своего ультиматума по Украине — с 50 до 10–12 дней. Республиканец объявил об этом во время переговоров с британским премьером, добавив, что «нет смысла ждать». В Совфеде же заявили, что новый ультиматум Трампа нацелен на поддержание его имиджа.

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Полина Никифорова
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