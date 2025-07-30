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Регион
30 июля, 08:26

«Может да, а может, и нет»: Трамп усомнился в эффективности своей стратегии против России

NYT: Трамп не уверен, что угрозы санкций заставят Россию изменить курс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его стратегия давления на Россию сработает. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в окружении американского лидера.

«Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — цитирует издание Трампа.

По данным СМИ, глава Белого дома неоднократно озвучивал жёсткие заявления в адрес Москвы и обещал ответные меры в связи с конфликтом на Украине. Однако по словам журналистов, дальше слов дело пока не дошло. На фоне продолжающегося летнего наступления российских войск Вашингтон всё чаще выражает обеспокоенность положением ВСУ — у Киева заканчиваются резервы, а Москва закрепляет успехи.

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Ранее Трамп заявил, что сокращает срок на достижение мирного соглашения между Россией и США по Украине — теперь это не 50, а всего на 10 дней. Американский лидер уточнил, что отсчёт десятидневного срока начинается с 29 июля. Глава Белого дома считает, что ждать больше «нет смысла».

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Милена Скрипальщикова
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