«Может да, а может, и нет»: Трамп усомнился в эффективности своей стратегии против России

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его стратегия давления на Россию сработает. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в окружении американского лидера.

«Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно», — цитирует издание Трампа.