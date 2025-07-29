Трамп объявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине

Администрация США намерена договориться с Россией по урегулированию украинского конфликта в течение десяти дней, в противном случае будут введены дополнительные таможенные пошлины. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолёта, возвращаясь из Абердина (Шотландия) в Вашингтон.

Американский лидер уточнил, что отсчёт десятидневного срока начинается с текущего дня, 29 июля. Он пояснил, что этот период был установлен вместо ранее озвученных пятидесяти дней. Трамп добавил, что в случае отсутствия договорённостей после указанного срока будут применены пошлинные меры, хотя и выразил сомнения в эффективности их воздействия на Россию.

Президент США отметил, что российская сторона, по его мнению, возможно, «заинтересована в продолжении военных действий». Он допустил, что введённые ограничения могут оказать влияние на позицию Москвы, но не стал утверждать это категорично.